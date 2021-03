Danni collaterali – Gli studenti italiani vittime del digital divide: «Il Covid ha accentuato le povertà educative» (Di sabato 13 marzo 2021) «Tremavo tremendamente per l’emozione», sussurra Gustavo, sorridendo, al termine dell’intervista. È la prima volta che parla davanti a una telecamera. Distoglie lo sguardo per firmare il disegno che ha appena realizzato nello Spazio Pinocchio, un centro polifunzionale della rete Giambellino. Poi si infila il giubbotto per tornare a casa con suo padre, Quispe, e sua madre, Manuela. Lui è nato qui, mentre i genitori sono arrivati a Milano, dal Perù, una ventina di anni fa: le lauree e i titoli di studio ottenuti in Sud America non gli sono stati riconosciuti e hanno dovuto rifarsi una vita. Dopo qualche tempo, entrambi sono riusciti a trovare un lavoro. Fino a quando, con la pandemia, lei ha perso l’occupazione. L’aiuto offerto delle associazioni che operano nella periferia Ovest di Milano si è rivelato fondamentale per resistere alle sfide che il Coronavirus ha imposto alla loro ... Leggi su open.online (Di sabato 13 marzo 2021) «Tremavo tremendamente per l’emozione», sussurra Gustavo, sorridendo, al termine dell’intervista. È la prima volta che parla davanti a una telecamera. Distoglie lo sguardo per firmare il disegno che ha appena realizzato nello Spazio Pinocchio, un centro polifunzionale della rete Giambellino. Poi si infila il giubbotto per tornare a casa con suo padre, Quispe, e sua madre, Manuela. Lui è nato qui, mentre i genitori sono arrivati a Milano, dal Perù, una ventina di anni fa: le lauree e i titoli di studio ottenuti in Sud America non gli sono stati riconosciuti e hanno dovuto rifarsi una vita. Dopo qualche tempo, entrambi sono riusciti a trovare un lavoro. Fino a quando, con la pandemia, lei ha perso l’occupazione. L’aiuto offerto delle associazioni che operano nella periferia Ovest di Milano si è rivelato fondamentale per resistere alle sfide che il Coronavirus ha imposto alla loro ...

Advertising

Sparpagli : @ritornoalfutur2 Effetti collaterali! Nel 'bugiardino' stava scritto? Sarà opportuno gli facciano firmare il 'conse… - HanskenF : RT @tomasomontanari: Scrivevo il 24/11: “Il rischio è evidente, e non solo per i danni diretti: se i #vaccini risulteranno non credibili (p… - bordonaroluca68 : @Storace Speriamo che diventi obbligatorio per tutti i giornalisti...così magari qualcuno guarisce....e da giornala… - agostefi55 : Accetterete I danni collaterali. - Eporedia1 : @LaStampa Danni collaterali -