Crolla un fabbricato in fase di demolizione, morti due operai in provincia dell'Aquila (Di sabato 13 marzo 2021) Tragedia a San Pio delle Camere in provincia dell'Aquila, morti due lavoratori sotto le macerie, i soccorritori hanno fatto di tutto per poterli salvare. Corpo Nazionale Vigili Del Fuoco Comando provinciale L'AquilaL'accaduto nel centro storico di San Pio delle Camere Stavano demolendo un fabbricato nel centro storico di San Pio delle Camere, in provincia dell'Aquila: uno stabile danneggiato dal terremoto del 2009. Dopo il crollo della struttura i lavoratori sono rimasti bloccati sotto le macerie. I soccorritori non sono riusciti a salvarli. In un primo momento i soccorritori avevano sentito i lamenti, confidando quindi di poterli salvare, poi per i due non c'è stato nulla da fare. Ora si scava tra le macerie. Ma per recuperare i due corpi di 40 e 60 ...

