Covid: mentre gli ottantenni attendono in lista, alcuni medici vaccinano parenti e amici (Di sabato 13 marzo 2021) Esistono liste e prenotazioni. Eppure non tutti seguono l'ordine delle priorità quando si tratta del vaccino anti Covid. Il dottor Paolo GalliSulle vaccinazioni bisogna premere l'acceleratore, questo è evidente. Fino al 10 marzo erano stati vaccinati poco più di 1 milione e 700mila cittadini: poco più di un sessantesimo dell'intera popolazione residente in Italia. Numeri troppo esigui per poter tornare a vivere, lavorare, andare a scuola in sicurezza, secondo quanto dichiarano gli esperti e il Governo. Tuttavia esistono dei soggetti che – o per la professione che svolgono o per l'età – sono maggiormente a rischio e che, pertanto, hanno diritto ad essere vaccinati per primi. Per questo esistono le liste. Da poco più di una settimana sono state aperte le prenotazioni per gli over 80 non residenti nelle case di riposo. Ma – spiega Repubblica – il ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid mentre L'iniziativa. Nel 2022 l'Aquila avrà il più grande studentato d'Italia ... istituiti per rilanciare l'attività culturale del cratere sismico aquilano del 2009 " mentre il ... In tempo di Covid - 19, ad esempio ne ha assegnati una parte a beneficio degli operatori sanitari che ...

Battaglia politica fra Lula da Silva e Bolsonaro Mentre il Brasile sconta quasi 300 mila morti da Covid - 19 l'ex presidente riabilitato Lula da Silva si vaccina pubblicamente. Bolsonaro, il presidente in carica negazionista, fa retromarcia ...

Coronavirus oggi. Pronto piano vaccini, 500mila al giorno e 80% entro settembre Il Sole 24 ORE Covid, lieve calo dei contagi in Italia: sono 26.062. Tasso di positività al 7% I morti sono 317 mentre continua l’aumento delle terapie intensive, +68, e dei ricoveri ordinari, +497. I guariti sono sono 14.970 per un numero delle persone attualmente positive aggiornato a 520.061 ...

Covid Gb, 5.534 nuovi contagi e 121 morti Oltre 5.500 casi e 121 morti. E' l'ultimo bollettino del Covid nel Regno Unito, dove si continua a registrare un calo dei contagi pari a 5.534 e delle vittime anche grazie ai numeri record delle vacci ...

