Captain Phillips – Attacco in mare aperto: trama, curiosità, cast (Di sabato 13 marzo 2021) Captain Phillips – Attacco in mare aperto. Un film per gli amanti delle emozioni forti. Ecco cosa sapere: trama, cast e curiosità. Captain Phillips andrà in onda proprio questa sera, sabato13 marzo, in prima serata. Una pellicola del 2013 che riesce sempre a regalare tante emozioni grazie al brillante lavoro del regista Paul Greengrass. Un L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 13 marzo 2021)in. Un film per gli amanti delle emozioni forti. Ecco cosa sapere:andrà in onda proprio questa sera, sabato13 marzo, in prima serata. Una pellicola del 2013 che riesce sempre a regalare tante emozioni grazie al brillante lavoro del regista Paul Greengrass. Un L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

jolanda_stefano : RT @cineblogit: Stasera in tv: “Captain Phillips – Attacco in mare aperto” su Rai 1 - VigilanzaT : Film Tv sabato 13 marzo: Noi credevamo, L'esorcista, Captain Phillips - Astralus : Stasera in tv: “Captain Phillips – Attacco in mare aperto” su Rai 1 - cineblogit : Stasera in tv: “Captain Phillips – Attacco in mare aperto” su Rai 1 - Ash71Pietro : Stasera in tv: “Captain Phillips – Attacco in mare aperto” su Rai 1 -