Canzone Segreta, Serena Rossi incantevole: avete visto i suoi orecchini? Il prezzo è da capogiro (Di sabato 13 marzo 2021) Canzone Segreta, Serena Rossi incantevole nella prima puntata della trasmissione di Rai Uno: avete visto i suoi orecchini? Il prezzo è da capogiro. È andata in onda ieri la prima puntata di Canzone Segreta, la nuova trasmissione di Rai Uno condotta da Serena Rossi. Uno show emozionante, durante il quale gli ospiti in studio si L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 13 marzo 2021)nella prima puntata della trasmissione di Rai Uno:? Ilè da. È andata in onda ieri la prima puntata di, la nuova trasmissione di Rai Uno condotta da. Uno show emozionante, durante il quale gli ospiti in studio si L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Raiofficialnews : “#CanzoneSegreta vive di musica e di emozioni: spero che questo arrivi a chi ci segue da casa e che sia quella care… - Cosmicpolitan_ : @bubinoblog Per Canzone Segreta aspetterei, spero però di sì perché al di là di tutto è un programma pulito e che s… - MarcoBojack85 : Vi è piaciuta di più in mina settembre o canzone segreta @serenarossi_com ? - zazoomblog : Ascolti Tv 12 marzo: La Canzone Segreta parte bene (41 milioni e 193%) ma contro Bonolis in replica. Nuzzi boom bat… - FrancoMusiani : RT @bubinoblog: #CanzoneSegreta ieri sera nettamente sopra obiettivo. Quindi è una doppia vittoria. L'intrattenimento di #Rai1 ha già lanci… -