Benevento-Fiorentina | gol del vantaggio di Vlahovic | grande spunto di Ribery VIDEO

(Di sabato 13 marzo 2021) Ildel gol deldi Dusanin, match valido per la ventisettesima giornata di Serie A 2020/2021. Su undi Franckdopo una deviazione di Improta la sfera entra nella disponibilità dell’attaccante serbo che non perdona ed è 0-1. In alto ildella rete che rompe l’equilibrio al Vigorito. SportFace.

Commenta per primo Pasquale Foggia, ds del, parla così a Sky Spor t prima dell'incontro con la: 'A inizio anno speravamo di ritrovarci in questa posizione di classifica: dopo un'andata del genere un ritorno con qualche ...Commenta per primo Daniele Pradè, ds della, ha parlato a Sky Sport prima della partita in casa del: 'La partita è importantissima e i ragazzi lo sanno: massima concentrazione perché oggi è un crocevia. Commisso ha grande ...Gara importante per entrambe le formazioni quella di questo pomeriggio al Ciro Vigorito. Ambegue le compagini vanno a caccia di punti importanti per la salvezza. Formazioni – Nel Benevento rientra Sch ...La Juventus ferita riparte da Cagliari, Milan-Napoli nel posticipo: l'Inter in casa del Torino può aumentare il vantaggio sugli inseguitori ...