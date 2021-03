A Napoli una donna viene uccisa con 12 coltellate. Il compagno fugge in Umbria, poi confessa: «Sono stato io» (Di sabato 13 marzo 2021) Aveva 39 anni Ornella Pinto, la donna accoltellata la notte scorsa a Napoli e morta – per arresto cardiaco – alle 10.35 all’ospedale Cardarelli, dopo un delicato intervento. La vittima è stata colpita con 12 coltellate dal suo compagno che si è costituito. La coppia ha anche un figlio di 4 anni. L’uomo, 43 anni, al momento trattenuto in caserma, dopo averla uccisa si è prima allontanato a bordo della sua auto verso l’Umbria, poi, nella mattinata, ha confessato tutto davanti ai carabinieri di Montegabbione, in provincia di Terni. Nessun movente Difficile, al momento, capire cosa possa aver spinto l’uomo a uccidere la sua compagna. Nessun conflitto familiare che possa spiegare l’omicidio, o almeno così pare. Gli interrogatori intanto proseguono senza sosta: gli ... Leggi su open.online (Di sabato 13 marzo 2021) Aveva 39 anni Ornella Pinto, laaccoltellata la notte scorsa ae morta – per arresto cardiaco – alle 10.35 all’ospedale Cardarelli, dopo un delicato intervento. La vittima è stata colpita con 12dal suoche si è costituito. La coppia ha anche un figlio di 4 anni. L’uomo, 43 anni, al momento trattenuto in caserma, dopo averlasi è prima allontanato a bordo della sua auto verso l’, poi, nella mattinata, hato tutto davanti ai carabinieri di Montegabbione, in provincia di Terni. Nessun movente Difficile, al momento, capire cosa possa aver spinto l’uomo a uccidere la sua compagna. Nessun conflitto familiare che possa spiegare l’omicidio, o almeno così pare. Gli interrogatori intanto proseguono senza sosta: gli ...

