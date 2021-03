Zone rosse locali | chi rischia in Toscana? Ecco i comuni che superano la soglia dei 250 casi settimanali

(Di venerdì 12 marzo 2021) Il parametro è quello indicato dal Cts al governo per la stesura del nuovo Dpcm e che Giani oggi (venerdì 12) prenderà in considerazione anche per l'eventuale chiusura delle scuole. La mappa

Lescattano per quei territori con un'incidenza di positivi al Covid settimanale superiore ai 250 casi per 100 mila abitanti o in presenza di una particolare circolazione delle varianti ...Le Regioni possono chiudere certe: Sempre dal 15 marzo al 6 aprile 2021 i presidenti di Regioni e Province autonome possono istituireo anche misure più restrittive (come il lockdown)...Secondo le norme previste da lunedi' 15 marzo fino al 6 aprile le Regioni che avranno un numero settimanale di casi superiore a 250 ogni 100.000 abitanti passeranno automaticamente in zona rossa. In ...(ANSA) - ROMA, 12 MAR - Da lunedì gli studenti in dad potrebbero diventare 7,6 milioni: nove su dieci: 3 milioni e 500 mila bambini della scuola dell'infanzia e primaria, un milione e 500mila alunni d ...