Verona, Juric: 'Col Sassuolo non basta la prestazione' (Di venerdì 12 marzo 2021) Verona - " Le ultime tre partite col Sassuolo sono state molto belle e intense, ma aver fatto delle buone prestazioni non ci è bastato ". Così Ivan Juric alla vigilia dell'impegno del Verona di domani ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 12 marzo 2021)- " Le ultime tre partite colsono state molto belle e intense, ma aver fatto delle buone prestazioni non ci èto ". Così Ivanalla vigilia dell'impegno deldi domani ...

