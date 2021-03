Valzer di ambasciatori | Zappia prima donna negli Usa

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 12 marzo 2021) Giro di nomine nei posti chiave della diplomazia italiana, da New York a Berlino, a partire dalla sede di Washington, che sarà guidata da Mariangelaa rappresentare l’Italia nei rapporti con gli Stati Uniti. La Farnesina di Luigi Di Maio ridisegna così la mappa delle ambasciate all’estero, affidando l’importante sede di Berlino all’attuale ambasciatore a Washington Armando Varricchio e la rappresentanza europea a Bruxelles, finora guidata da Maurizio Massari, all’ex consigliere diplomatico di Conte, Piero Benassi. Verso il Palazzo di Vetro invece Massari, dopo una tappa obbligata a Roma, per aver ricoperto per oltre otto anni un incarico all’estero. A Tokyo andrà il ministro plenipotenziario Luigi Benedetti. Non è una novità per Mariangela, ex consigliera diplomatica con Matteo Renzi e Paolo ...