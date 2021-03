UK | cala deficit bilancia commerciale a gennaio

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 12 marzo 2021) (Teleborsa) – Il commercio estero della Gran Bretagna, evidenzia a2021 undi 1,63 miliardi di sterline, in diminuzione rispetto al passivo di 6,20 miliardi di dicembre 2020. Il commercio dei beni ha visto scendere ila 9,8 miliardi di sterline da un saldo di -14,3 miliardi, mentre quello dei servizi ha registrato un surplus di 8,2 miliardi dagli 8,1 miliardi precedenti. In particolare, il commercio dei beni verso i Paesi dell’UE ha visto un disavanzo in calo a 8 miliardi di sterline da 9,1 miliardi, mentre il commercio con i Paesi terzi ha evidenziato undi 1,8 miliardi dai 5,2 miliardi precedenti.