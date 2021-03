Tommaso Zorzi parla di Damiano David e svela il suo preferito a Sanremo (Di venerdì 12 marzo 2021) Tommaso Zorzi parla di Alex Di Giorgio L’onestà e la schiettezza sono state le caratteristiche principali del percorso di Tommaso Zorzi all’interno del Grande Fratello Vip. E’ per questo che qualsiasi intervista diventa un momento carico di scoop e di racconti franchi senza peli sulla lingua. Non è stato da meno l’intervista rilasciata dal vincitore L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 12 marzo 2021)di Alex Di Giorgio L’onestà e la schiettezza sono state le caratteristiche principali del percorso diall’interno del Grande Fratello Vip. E’ per questo che qualsiasi intervista diventa un momento carico di scoop e di racconti franchi senza peli sulla lingua. Non è stato da meno l’intervista rilasciata dal vincitore L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

redazioneiene : 'Ho perso vent'anni di vita. Non vi dico niente ma mi sento male'. Ecco cosa ha combinato @sebagazzarrini a Tommaso… - trash_italiano : #Isola dei Famosi 2021, Elettra Lamborghini assente per alcune puntate: arriva Tommaso Zorzi - redazioneiene : 'Mi ero già visto a San Vittore'. @TommasoZorzi si è trovato improvvisamente a dover fare i conti con una finta den… - Emanuelagana : RT @DiSoia: Musica leggerissima ha conquistato anche gli zorzetta. @tommaso_zorzi @AndreaZelletta #TZVIP - mikela92654360 : RT @stellina3221: Anno difficile per chi odia Tommaso Zorzi #tzvip -