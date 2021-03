Tommaso Zorzi: pace fatta con Aurora Ramazzotti ed Elettra Lamborghini (Di venerdì 12 marzo 2021) Tommaso Zorzi ritrova Aurora Ramazzotti Sono passati 11 giorni dalla finale del Grande Fratello Vip che ha visto trionfare Tommaso Zorzi. Spesso in Casa l’influencer ha mostrato non solo il suo lato più divertente, ma anche quello più fragile. Il gieffino ha spesso parlato delle sue amicizie fuori dalla Casa e uno dei suoi pallini L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 12 marzo 2021)ritrovaSono passati 11 giorni dalla finale del Grande Fratello Vip che ha visto trionfare. Spesso in Casa l’influencer ha mostrato non solo il suo lato più divertente, ma anche quello più fragile. Il gieffino ha spesso parlato delle sue amicizie fuori dalla Casa e uno dei suoi pallini L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

redazioneiene : 'Ho perso vent'anni di vita. Non vi dico niente ma mi sento male'. Ecco cosa ha combinato @sebagazzarrini a Tommaso… - trash_italiano : #Isola dei Famosi 2021, Elettra Lamborghini assente per alcune puntate: arriva Tommaso Zorzi - redazioneiene : 'Mi ero già visto a San Vittore'. @TommasoZorzi si è trovato improvvisamente a dover fare i conti con una finta den… - alessjapx : RT @disinnescare_: Tommaso Zorzi ha vinto il gf; I Maneskin hanno vinto Sanremo; Nico e Monica sono tornati insieme, a parte la zona rossa… - titi09167911 : RT @stellina3221: Anno difficile per chi odia Tommaso Zorzi #tzvip -