Teatri chiusi | in Francia si protesta occupando le strutture 

(Di venerdì 12 marzo 2021), clamorosa iniziativa indove in queste ore si stanno man manotutte le strutture in segno di. Lacontinua a occupare iin segni dicontro la chiusura: nelle ultime ore sono salite a 10 le strutture ‘invase’ in tutta la nazione. Le ultime due sono il L'articolo proviene da Inews.it.

Contrariamente a quanto annunciato dal Governo Draghi pochi giorni fa, visto l'andamento della pandemia con tutta probabilità ie i cinema rimarrannoanche dopo il 27 marzo 2021. ...cinema e. Coprifuoco dalle 22 alle 5. Il nuovo decreto Parallelamente il governo ha varato un decreto legge che introduce nuovi criteri per l'ingresso delle regioni in zona rossa e ...Teatri chiusi, clamorosa iniziativa in Francia dove in queste ore si stanno man mano occupando tutte le strutture in segno di protesta.L’Abruzzo con Rt 1.05 resta in zona Arancione: il presidente Marsilio decide di prorogare la chiusura delle scuole. In aula dopo Pasqua. Cambia l’elenco dei comuni a “maggiore restrizione”. L’Abruzzo ...