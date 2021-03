Stretta e ripartenza | Governo e Pd hanno la stessa ' agenda'

(Di venerdì 12 marzo 2021) AGI - Un nuovo inizio, da un lato, e un ulteriore stringere i freni, dall'altro. Due indicazioni di marcia agli antipodi ma accomunate dal medesimo filo conduttore, la. La giornata si apre dunque all'insegna dell'attesa, due vigilie che segnano una cesura rispetto al percorso sin qui compiuto. Quella che riguarda tutto il Paese è legata alle decisioni per il contrasto alla pandemia che arriveranno dal Consiglio dei ministri. Nelle attese c'è un ulteriore giro di vite, e di limitazioni alle attività, per contenere l'impatto delle varianti del virus un pò ormai in tutte le Regioni. L'attesa che attira le attenzioni della politica è relativa all'Assemblea Pd che, pare ormai certo, porterà Enrico Letta a succedere a Nicola Zingaretti alla guida del partito. Il Consiglio dei ministri per le nuove misure Covid (con un decreto legge, non un dpcm) si terrà prima ...

AGI - Agenzia Giornalistica Italia

In mattinata il Consiglio dei ministri, per il decreto con la nuova 'stretta' anti covid. Oggi Letta scioglie la riserva per la segreteria, in vista dell'Assemblea nazionale Pd nel fine settimana ...Il ritorno in regime di lockdown è l'ennesima mazzata alle categorie. Paoletti: «Paghiamo la leggerezza di chi non rispetta le regole» ...