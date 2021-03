Stefano Accorsi: «Un terapeuta mi aiutò a superare il successo» (Di venerdì 12 marzo 2021) Stefano Accorsi ha compiuto 50 anni il due marzo scorso e non è mai stato così bene: «Mi diverto molto più di quanto non mi accadesse ieri», racconta a Malcom Pagani nel numero di GQ in edicola dedicato alla generazione X, cioè ai nati tra il 1965 e il 1980. Un successo personale che ha richiesto un lungo lavoro su se stesso, a partire da quando era ancora un ragazzo: «A un certo punto sembrava che io fossi l’unico salvatore del cinema italiano. Era un ruolo eccessivo, gravoso, incombente. Mi pesava. Mi era accaduto tutto in modo troppo rapido e dovevo ragionarci». Fu allora che decise di rivolgersi a un terapeuta. «Per molto tempo, pur sostenendo di aver bisogno di aprirmi con qualcuno, avevo allontanato la sola ipotesi. Una forma di pudore, forse. O di paura. Rimandavo e mi dicevo ciò che in fondo si dicono tutti ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 12 marzo 2021)ha compiuto 50 anni il due marzo scorso e non è mai stato così bene: «Mi diverto molto più di quanto non mi accadesse ieri», racconta a Malcom Pagani nel numero di GQ in edicola dedicato alla generazione X, cioè ai nati tra il 1965 e il 1980. Unpersonale che ha richiesto un lungo lavoro su se stesso, a partire da quando era ancora un ragazzo: «A un certo punto sembrava che io fossi l’unico salvatore del cinema italiano. Era un ruolo eccessivo, gravoso, incombente. Mi pesava. Mi era accaduto tutto in modo troppo rapido e dovevo ragionarci». Fu allora che decise di rivolgersi a un. «Per molto tempo, pur sostenendo di aver bisogno di aprirmi con qualcuno, avevo allontanato la sola ipotesi. Una forma di pudore, forse. O di paura. Rimandavo e mi dicevo ciò che in fondo si dicono tutti ...

Advertising

Dracarjss : SEGNALO !!! SU RAI 2 'VELOCE COME IL VENTO' CON STEFANO ACCORSI E MATY DE ANGELIS. - _PuntoZip_ : Stasera in TV: “Veloce come il vento” su Rai2 – Diretto da Matteo Rovere con Stefano Accorsi e Matilda De Angelis - CeccarelliL_ : Stasera in TV: “Veloce come il vento” su Rai2 – Diretto da Matteo Rovere con Stefano Accorsi e Matilda De Angelis - ishka_iz : @OfeliaS_ Veloce come il vento, nel ruolo di Stefano Accorsi - darioforcolin : @JollyRoger____ Da un idea di Stefano Accorsi? -