Speranza: “Giusto assumere misure più rigorose. Zona rossa nel weekend è un’ipotesi” (Di venerdì 12 marzo 2021) Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ospite della puntata di questa sera del programma ‘Accordi e disaccordi’ in onda sul Nove, ha parlato delle nuove misure che verranno assunte per contrastare la pandemia di Covid-19: “Il presidente Brusaferro ci porterà domani i dati aggiornati, ed è chiaro che le decisioni che dobbiamo assumere devono essere sostenute da dati più precisi possibili. Purtroppo c’è una novità che ha a che fare con l’arrivo delle varianti, soprattutto quella inglese, ma abbiamo qualche presenza brasiliana e sudafricana; la richiesta dei nostri scienziati è di assumere misure rigorose e credo che sia Giusto, bisogna assumere misure proporzionali per affrontare le prossime settimane. Adesso abbiamo i vaccini e ... Leggi su sportface (Di venerdì 12 marzo 2021) Il Ministro della Salute, Roberto, ospite della puntata di questa sera del programma ‘Accordi e disaccordi’ in onda sul Nove, ha parlato delle nuoveche verranno assunte per contrastare la pandemia di Covid-19: “Il presidente Brusaferro ci porterà domani i dati aggiornati, ed è chiaro che le decisioni che dobbiamodevono essere sostenute da dati più precisi possibili. Purtroppo c’è una novità che ha a che fare con l’arrivo delle varianti, soprattutto quella inglese, ma abbiamo qualche presenza brasiliana e sudafricana; la richiesta dei nostri scienziati è die credo che sia, bisognaproporzionali per affrontare le prossime settimane. Adesso abbiamo i vaccini e ...

