Scoperto un esopianeta con caratteristiche molto simili alla Terra

(Di venerdì 12 marzo 2021) I dati raccolti dal telescopio Hubble hanno evidenziato la presenza di un(o pianeta extrasolare) conper certi versia quelle dellaper densità, dimensioni ed età, ma anche per la pressione atmosferica. Il pianeta roccioso si chiama GJ 1132 b e orbita intorno a una stella lontana circa 41 anni luce d, nella costellazione delle Vele. GJ 1132 b originariamente era un pianeta di tipo gassoso ed era più grande della, con un’atmosferaspessa, ricca di idrogeno ed elio (un cosidetto “mininettuno”, “sub-Neptune”). Secondo la Nasa, potrebbe aver perso rapidamente questa atmosfera primordiale, a causa dell’intensa radiazione della stella su cui orbita. Privo di questo involucro, e ridotto a un cuore ...

Con estrema sorpresa, gli astronomi hannouna seconda atmosfera, che ha rimpiazzato la ... a causa dell'attività vulcanica presente sull', questo viene lentamente rilasciato. Non ...Tuttavia, anche se il potenzialenon sarebbe un buon posto per la vita, questa scoperta ... Ad oggi, gli scienziati hannopiù di 4.000 esopianeti oltre il sistema solare terrestre. ...Il telescopio Hubble torna a far sognare. Il pianeta roccioso GJ 1132 b ha densità, dimensioni ed età simili a quelle terrestri ...La stella, una delle più famose e luminose del cielo notturno, potrebbe ospitare un rovente gigante gassoso. La ricerca guidata da Spencer Hurt, studente universitario presso il Dipartimento di Scienz ...