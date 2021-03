Pubblica Amministrazione, Brunetta: “Lo smart working va legato ai contratti” (Di venerdì 12 marzo 2021) "Lo smart working è stato una risposta emergenziale che ha fatto imparare a tutti noi una modalità nuova e innovativa ma deve essere legato ai contratti, alle esperienze" e modulato "in base alle esigenze dell'azienda". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 12 marzo 2021) "Loè stato una risposta emergenziale che ha fatto imparare a tutti noi una modalità nuova e innovativa ma deve essereai, alle esperienze" e modulato "in base alle esigenze dell'azienda". L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Pubblica Amministrazione P. A., Brunetta: 'Per i concorsi penso a una piccola rivoluzione' Lo ha detto il ministro della Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, dichiarando di stare pensando a 'una piccola rivoluzione'. Gli enti sceglieranno i professionisti attraverso una selezione.

Brunetta dice che per i concorsi pensa a una piccola rivoluzione Lo ha detto il ministro della Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, a Rai Radio Uno. 'Ci sono in Italia - ha aggiunto - tantissimi giovani bravi, iscritti agli ordini professionali, giovani che ...

La riforma della Pubblica amministrazione: ecco come sarà Avvenire DFP su cumulabilità permessi e riposi ad ore Lex -Il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio ha emesso un parere in tema di cumulabilità del congedo parentale ad ore e riposi giornalieri nella Pubblica Amministrazione ...

Sequestro beni per ex funzionario pubblico Reggio Calabria - Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria e del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata, ...

