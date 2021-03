Pierre Gasly AlphaTauri: “Farò meglio dell’anno scorso” (Di venerdì 12 marzo 2021) Al termine della sua sessione di test in Bahrain, il francese di AlphaTauri Pierre Gasly, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport F1 dichiarando di voler affrontare una stagione migliore di quella precedente sentendosi più veloce e competitivo. Pierre Gasly come leader di AlphaTauri Pierre Gasly sigilla il miglior tempo personale pari a 1:32.231 a bordo della sua AlphaTauri, crono che gli vale – a due ore dal termine dalla fine della prima sessione di prove libere – il 6° tempo assoluto. Per lui solo sensazioni positive a bordo della AT-02 ed una gran voglia di migliorare e portare a casa maggiori risultati di quanto fatto durante la stagione passata. Questo è quello che ha rilasciato ai microfoni di Sky Sport F1 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 12 marzo 2021) Al termine della sua sessione di test in Bahrain, il francese di, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport F1 dichiarando di voler affrontare una stagione migliore di quella precedente sentendosi più veloce e competitivo.come leader disigilla il miglior tempo personale pari a 1:32.231 a bordo della sua, crono che gli vale – a due ore dal termine dalla fine della prima sessione di prove libere – il 6° tempo assoluto. Per lui solo sensazioni positive a bordo della AT-02 ed una gran voglia di migliorare e portare a casa maggiori risultati di quanto fatto durante la stagione passata. Questo è quello che ha rilasciato ai microfoni di Sky Sport F1 ...

