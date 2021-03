Pd | Letta | ' annuncio mia candidatura a guida partito'

Advertising

Adnkronos : #Pd, #Letta: 'Annuncio mia candidatura alla guida del partito' - eleitaliana : RT @MediasetTgcom24: Enrico Letta: annuncio la candidatura a segreteria Pd | 'Io ci sono, non cerco unanimità ma verità' #enricoletta http… - ItaliaOggi : Letta: annuncio la mia candidatura alla guida del Pd - luaterini : RT @MediasetTgcom24: Enrico Letta: annuncio la candidatura a segreteria Pd | 'Io ci sono, non cerco unanimità ma verità' #enricoletta http… - MediasetTgcom24 : Enrico Letta: annuncio la candidatura a segreteria Pd | 'Io ci sono, non cerco unanimità ma verità' #enricoletta… -

Ultime Notizie dalla rete : Letta annuncio

A proposito dell'arrivo di Enricoalla segreteria, Sala ha commentato: 'Enrico è un amico e un suo ruolo attivo in questa fase non potrebbe che farmi piacere, ma, ripeto, non sta a me giudicare ...... il centro studi che fu fondato dal suo maestro Nino Andreatta e doveha partecipato a un ... Infatti l'è oggi e domenica l'elezione all'unanimità in assemblea nazionale che sarà un evento ...Enrico Letta scioglie la riserva e si candida a segretario del Partito Democratico . "Lo faccio per amore per la politica e passione per i valori democratici - ...L'ex premier su Twitter ringrazia Zingaretti e conferma la disponibilità a guidare il partito: "Parlerò domenica in Assemblea, credo alla forza delle parola. E chiedo a tutti quelli che mi ascolterann ...