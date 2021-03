Napoli | Hysaj in scadenza | “Se venisse Sarri potrebbe restare”

(Di venerdì 12 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLe parole dell’agente diMario Giuffredi a Radio Punto Nuovo: “Il discorso diè chiuso. Ci approssimiamo ad andare via a fine stagione, ovviamente Elseid rimane a disposizione del club, ma visto il regolamento che consente nuovi accordi a partire dal 1 gennaio, ci stiamo guardando attorno. PSG? È uno di quei club con cui abbiamo avuto colloqui, ho sentito Leonardo. Niente di concreto, piace. Da qui a mettere in piedi una trattativa seria, ce ne vuole.restase arriva? Io devo fare il mio lavoro e portare avanti i discorsi cominciati da qualche mese. Se dovesse tornarelo scenarioessere differente, se non avremo già concluso”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

'Hysaj resta Napoli se arriva Sarri? Io devo fare il mio lavoro e portare avanti i discorsi cominciati da qualche mese', parola di Mario Giuffredi, procuratore del terzino del Napoli.