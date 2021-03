Milan, Dalot: “Futuro? Sono tranquillo, a fine stagione vedremo” | News (Di venerdì 12 marzo 2021) Diogo Dalot ha rilasciato delle importanti dichiarazioni a Sportmediaset: ha parlato di Mourinho, del suo Futuro e della gara di ritorno contro lo United Milan, Dalot: “Futuro? Sono tranquillo, a fine stagione vedremo” News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di venerdì 12 marzo 2021) Diogoha rilasciato delle importanti dichiarazioni a Sportmediaset: ha parlato di Mourinho, del suoe della gara di ritorno contro lo United: “, aPianeta

Advertising

acmilan : #VeronaMilan: Krunic and Dalot make it 15 different goalscorers in this Serie A season... and there's more ??… - acmilan : ?? Read the match report from our win in Verona ?? - PianetaMilan : @acmilan, @DalotDiogo : 'Futuro? Sono tranquillo, a fine stagione vedremo' | News #ACMilan #Milan #SempreMilan… - MilanPress_it : Le parole del portoghese @DalotDiogo ?? - notizie_milan : Dalot a Sport Mediaset: “Felice per quello che stiamo facendo” -