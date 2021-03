Luna Rossa e New Zealand alla pari: ancora 2-2 (Di venerdì 12 marzo 2021) ancora alla pari, Luna Rossa e New Zealand nella finale di Coppa America. Anche la seconda giornata di regate nella baia di Auckland si conclude con una vittoria per parte ed ora il risultato è di 2-2. Parte bene Luna Rossa che si aggiudica gara 3 con 37 secondi di vantaggio su New Zealand sfruttando al meglio le condizioni di vento debole e scrivendo una pagina importante nella storia dello sport italiano L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 12 marzo 2021)e Newnella finale di Coppa America. Anche la seconda giornata di regate nella baia di Auckland si conclude con una vittoria per parte ed ora il risultato è di 2-2. Parte beneche si aggiudica gara 3 con 37 secondi di vantaggio su Newsfruttando al meglio le condizioni di vento debole e scrivendo una pagina importante nella storia dello sport italiano L'articolo proviene da Firenze Post.

