LIVE Sinner-Medvedev, ATP Marsiglia in DIRETTA: esame duro contro il n.3 del mondo (Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match fra Jannik Sinner e Daniil Medvedev (numero tre del mondo). Dopo le vittorie contro i francesi Gregoire Barrere e Hugo Gaston, l’altoatesino è chiamato all’impresa per provare a vincere la resistenza del campione russo. Il classe 2001 azzurro viene da due successi diversi fra loro: al primo turno per scardinare il transalpino Barrere sono state necessarie quasi tre ore e tanta fatica. Il secondo turno è stato ben più agevole, con il padrone di casa Gaston che è stato eliminato in maniera perentoria. Sinner affronta per la seconda volta in carriera Medvedev: l’unico precedente con il giocatore di Mosca risale ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match fra Jannike Daniil(numero tre del). Dopo le vittoriei francesi Gregoire Barrere e Hugo Gaston, l’altoatesino è chiamato all’impresa per provare a vincere la resistenza del campione russo. Il classe 2001 azzurro viene da due successi diversi fra loro: al primo turno per scardinare il transalpino Barrere sono state necessarie quasi tre ore e tanta fatica. Il secondo turno è stato ben più agevole, con il padrone di casa Gaston che è stato eliminato in maniera perentoria.affronta per la seconda volta in carriera: l’unico precedente con il giocatore di Mosca risale ...

