Lazio-Torino si deve giocare, la nota del club biancoceleste: “Faremo valere le nostre ragioni in tutte le sedi” (Di venerdì 12 marzo 2021) È arrivata l’attesa decisione del Giudice Sportivo sulla vicenda di Lazio-Torino. Niente 3-0 a tavolino per i granata: il primo grado di giustizia sportiva federale ha infatti ravvisato l’esistenza di una causa di forza maggiore. Dunque, la partita si dovrà giocare e toccherà alla Lega decidere quando (ricorsi della Lazio permettendo). Intanto, ecco il primo commento da parte del club biancoceleste con una nota ufficiale del portavoce: “Prendiamo atto del provvedimento del giudice sportivo e agiremo in tutte le sedi preposte per far valere le nostre ragioni”. https://twitter.com/OfficialSSLazio/status/1370459869434818562?s=08 Foto: Twitter ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 12 marzo 2021) È arrivata l’attesa decisione del Giudice Sportivo sulla vicenda di. Niente 3-0 a tavolino per i granata: il primo grado di giustizia sportiva federale ha infatti ravvisato l’esistenza di una causa di forza maggiore. Dunque, la partita si dovràe toccherà alla Lega decidere quando (ricorsi dellapermettendo). Intanto, ecco il primo commento da parte delcon unaufficiale del portavoce: “Prendiamo atto del provvedimento del giudice sportivo e agiremo inlepreposte per farle”. https://twitter.com/OfficialSS/status/1370459869434818562?s=08 Foto: Twitter ...

Advertising

TuttoMercatoWeb : Lazio-Torino, è arrivata la decisione del Giudice Sportivo! Niente 3-0 a tavolino, si dovrà giocare - TgLa7 : ++ #Calcio, giudice: '#Lazio-#Torino va giocata, no a sanzioni a Toro' ++ Granata non si erano presentati per quarantena #Asl - capuanogio : +++ Nessuna sanzione al @TorinoFC_1906 per la mancata presentazione in #LazioTorino. Il Giudice sportivo riconosce… - JBP_OfficialTW : RT @1927_mister: Juventus-Napoli Lazio-Torino @SerieA @FIGC @AIA_it - tuttosport : #Torino, l'avv. Chiacchio sul caso #Lazio: #Cairo è molto soddisfatto ?? -