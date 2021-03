Inter | infortunio Vidal | operazione riuscita Il comunicato

(Di venerdì 12 marzo 2021) Arturosi è sottoposto questa mattina avento chirurgico al ginocchio sinistro Arturonon ha perso tempo e per recupera quanto prima dal problema al ginocchio sinistro, già questa mattina si è sottoposto all’vento chirurgico. Attraverso una nota ufficiale, l’hail buon esito dell’. «Nella mattinata di oggi Arturoè stato sottoposto, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, avento chirurgico in artroscopia di meniscectomia mediale selettiva al ginocchio sinistro. L’vento è perfettamente riuscito. Il giocatore lascerà l’ospedale nelle prime ore del pomeriggio e nei prossimi giorni comincerà la fase riabilitativa». Leggi su Calcionews24.com

Il centrocampista dell'Inter Arturo Vidal si è sottoposto questa mattina a intervento chirurgico al ginocchio. 'MILANO - Nella giornata di domani Arturo Vidal si sottoporrà, presso l'Istituto Humanitas di Rozzano, ad intervento chirurgico in artroscopia per sofferenza...