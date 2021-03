Il sogno di Luna Rossa continua | ora è sul 2-2  

Leggi su agi

(Di venerdì 12 marzo 2021) AGI - Ildinella 36ma America's Cup: dopo la seconda giornata la barca italiana si è portata sul 2-2 con New Zealand, con una fantastica vittoria nella terza regata a cui i kiwi hanno risposto vincendo nettamente quella successiva e riportandosi in parità. Mai una barca italiana aveva vinto due regate nel trofeo più prestigioso della vela. La regata perfetta In gara-3 l'equipaggio italiano ha staccato i campioni in carica di Team New Zealand con una regata perfetta, condotta fin dall'inizio con autorevolezza e conclusa in crescendo. Favorita da un vento leggero, l'imbarcazione italiana ha mantenuto il lato sinistro del campo di regata, girando il primo gate con un vantaggio subito sensibile di dieci secondi, equivalente a oltre 140 metri. Al secondo gate il vantaggio sale a 13'', che ...