Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi non andranno a convivere: "Io a Roma, lei compra casa a Milano" (Di venerdì 12 marzo 2021) Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, dopo il Grande Fratello Vip, hanno deciso di non andare a convivere. Leggi su comingsoon (Di venerdì 12 marzo 2021), dopo ilVip, hanno deciso di non andare a

Advertising

trash_italiano : Forse i sei mesi di Grande Fratello Vip servivano solo ad allenarci per il televoto madre, OVVERO QUELLO DI DOMANI SERA PER #SANREMO2021 - trash_italiano : Renga che canta per la seconda volta come se al Grande Fratello Vip il biglietto di ritorno lo avesse avuto Carlott… - rtl1025 : ?? #Amadeus: 'In questo momento era anche solo difficile pensare di realizzare quello che abbiamo fatto. #Fiorello è… - Juls_1929 : RT @isabenanti: Sei mesi a difendere Tommaso ( e Francesco ??) al Grande Fratello e ora altri 3 mesi appresso all’ #Isola. Posso affermare c… - gildazorzistan1 : RT @103puntifelici: Tommaso che un mese fa: “il grande fratello finisce e ci vengono a prendere in elicottero per fare l’isola” FLASHBACK… -