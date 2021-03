Finale Bautista Agut-Basilashvili in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Doha 2021 (Di venerdì 12 marzo 2021) Roberto Bautista Agut affronta Nikoloz Basilashvili nella Finale dell’Atp 250 di Doha 2021. Un atto conclusivo senz’altro inedito con tutti i big eliminati: lo spagnolo ha fatto fuori sia Dominic Thiem che Andrey Rublev, mentre il georgiano si è imposto su Roger Federer nei quarti di Finale prima di eliminare anche Taylor Fritz. IL TABELLONE IL MONTEPREMI La partita che vale il titolo andrà in scena sabato 13 marzo dalle ore 16:00 italiane. La diretta televisiva sarà disponibile su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con live streaming fruibile tramite il sito ufficiale e la pagina Facebook dell’emittente televisiva citata. In alternativa alle opzioni menzionate, Sportface.it proporrà ... Leggi su sportface (Di venerdì 12 marzo 2021) Robertoaffronta Nikoloznelladell’Atp 250 di. Un atto conclusivo senz’altro inedito con tutti i big eliminati: lo spagnolo ha fatto fuori sia Dominic Thiem che Andrey Rublev, mentre il georgiano si è imposto su Roger Federer nei quarti diprima di eliminare anche Taylor Fritz. IL TABELLONE IL MONTEPREMI La partita che vale il titolo andrà in scena sabato 13 marzo dalle ore 16:00 italiane. Latelevisiva sarà disponibile su SuperTennis (64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con livefruibile tramite il sito ufficiale e la pagina Facebook dell’emittente televisiva citata. In alternativa alle opzioni menzionate, Sportface.it proporrà ...

