F1 | Wolff | “Non è stato un buon inizio”

"Non è stato un buon inizio, abbiamo avuto un problema al cambio che non siamo riusciti a identificare e rimediare. Se da qui in avanti le cose fileranno nel verso giusto penso che potremo recuperare, se invece ci saranno altri ostacoli ovviamente con soli 3 giorni di test non c'è molto che si possa fare". Queste le dichiarazioni di Toto Wolff, team principal della Mercedes, dopo la prima giornata di test di F1 in Bahrain. Poi ancora: "Dopo questi tre giorni avremo un quadro ancora piuttosto vago, penso che si prospettano giornate turbolente in Bahrain con le condizioni che cambieranno da un giorno all'altro. Quindi ne usciremo con un quadro incompleto, ma con il primo weekend di gara finiranno tutte le speculazioni", ha concluso Wolff. SportFace.

