Ex Ilva, il Consiglio di Stato dà ragione ad ArcelorMittal: area a caldo di Taranto non deve essere fermata, produzione può proseguire

Il Consiglio di Stato ha dato ragione ad ArcelorMittal: l'area a caldo dello stabilimento di Taranto non dovrà fermarsi e la produzione potrà proseguire regolarmente. È quanto deciso al termine della camera di Consiglio dell'11 marzo, che ha disposto la sospensione della sentenza del Tar Lecce n.249/2021, che ordinava la fermata del siderurgico del capoluogo ionico. La notizia è stata comunicata in una nota direttamente da ArcelorMittal.

