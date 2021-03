Draghi: “Stretta necessaria, ma sostegni in arrivo” (Di venerdì 12 marzo 2021) Il premier Mario Draghi ha visitato il centro vaccinale di Fiumicino, poco distante dall’aeroporto Leonardo da Vinci, dove ha tenuto anche una conferenza stampa. Alla visita hanno partecipato anche ministro della Salute Roberto Speranza e il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. Draghi ha annunciato nuove misure e sostegni alle famiglie. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)“Questa è la mia prima visita in un sito vaccinale, è stata una visita breve ma veramente bella. Questi ragazzi che lavorano come volontari o in forma permanente hanno reso questo che è un luogo medico un luogo di speranza, entrando qui si capisce che ne usciremo”, ha subito dichiarato Draghi – “A più di un anno dall’inizio dell’emergenza purtroppo c’è una nuova ondata di contagi: nell’ultima settimana più di 150mila infezioni contro le ... Leggi su ck12 (Di venerdì 12 marzo 2021) Il premier Marioha visitato il centro vaccinale di Fiumicino, poco distante dall’aeroporto Leonardo da Vinci, dove ha tenuto anche una conferenza stampa. Alla visita hanno partecipato anche ministro della Salute Roberto Speranza e il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti.ha annunciato nuove misure ealle famiglie. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)“Questa è la mia prima visita in un sito vaccinale, è stata una visita breve ma veramente bella. Questi ragazzi che lavorano come volontari o in forma permanente hanno reso questo che è un luogo medico un luogo di speranza, entrando qui si capisce che ne usciremo”, ha subito dichiarato– “A più di un anno dall’inizio dell’emergenza purtroppo c’è una nuova ondata di contagi: nell’ultima settimana più di 150mila infezioni contro le ...

