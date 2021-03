Digitale e privacy, arriva il master Unitelma Sapienza Roma (Di venerdì 12 marzo 2021) ROMA – Vuoi diventare uno dei professionisti che saranno chiamati a dare la spinta al Paese verso il futuro guidando aziende pubbliche e private attraverso la transizione digitale, la tanto attesa digitalizzazione per cui saranno investiti miliardi di euro nei prossimi anni? È ciò che offre il Master Unitelma Sapienza Roma ‘Professionisti della digitalizzazione e della privacy’, un corso di studi interamente online della durata di 12 mesi con un totale di 1.500 ore fra lezioni e altre attività didattiche per 60 crediti formativi complessivi. Formazione smart e on demand che lo studente potrà ricevere seguendo le lezioni sul proprio computer, sul tablet e sul cellulare, quando e dove vuole, 24 ore su 24. È rivolta a neolaureati (minimo una laurea triennale) ma anche a dirigenti, funzionari e operatori di imprese e pubbliche amministrazioni, nonché liberi profe ssionisti. Leggi su dire (Di venerdì 12 marzo 2021) ROMA – Vuoi diventare uno dei professionisti che saranno chiamati a dare la spinta al Paese verso il futuro guidando aziende pubbliche e private attraverso la transizione digitale, la tanto attesa digitalizzazione per cui saranno investiti miliardi di euro nei prossimi anni? È ciò che offre il Master Unitelma Sapienza Roma ‘Professionisti della digitalizzazione e della privacy’, un corso di studi interamente online della durata di 12 mesi con un totale di 1.500 ore fra lezioni e altre attività didattiche per 60 crediti formativi complessivi. Formazione smart e on demand che lo studente potrà ricevere seguendo le lezioni sul proprio computer, sul tablet e sul cellulare, quando e dove vuole, 24 ore su 24. È rivolta a neolaureati (minimo una laurea triennale) ma anche a dirigenti, funzionari e operatori di imprese e pubbliche amministrazioni, nonché liberi profe ssionisti.

