Dario Argento: «Da ragazzo non dormivo con nessuno per timore di essere ucciso nel sonno» (Di venerdì 12 marzo 2021) GQ pubblica una lunga intervista al regista Dario Argento. Racconta il suo rapporto con la paura. «Della mia infanzia, molto serena, ricordo soprattutto l'incontro con la paura. Mi ha fatto scoprire mondi sconosciuti di cui i miei amici e i miei fratelli non avevano neanche la più lontana idea. Io invece, grazie alla lettura e alla fantasia, li frequentavo con entusiasmo. Scoprivo abissi della mente, derive a cui ancorarmi, racconti dell'orrore, opere liriche e tragedie che in seguito, nel mio lavoro». Nel suo lavoro si è dimostrata fondamentale anche la sua metà oscura, dice, ovvero la consapevolezza di avere dentro una parte capace di «pensieri orribili e immaginazioni spaventose». Racconta di non avere mai combattuto questa parte di sé. «L'ho coccolata, abbracciata, accudita. Mi ha fatto compagnia e continua a farmela. Mi fa commettere atti crudeli ...

