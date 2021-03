Covid: bozza dl, da Regioni a ministero Salute numero tamponi giornalmente (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma, 12 mar. (Adnkronos) - "Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito del monitoraggio previsto dall'articolo 1, comma 16, del decreto-legge n. 33 del 2020, comunicano giornalmente al ministero della Salute il numero dei tamponi eseguiti sulla popolazione. La cabina di regia di cui al decreto del Ministro della Salute 30 aprile 2020 ne verifica l'adeguatezza e la congruità dal punto di vista quantitativo in relazione al livello di circolazione del virus in sede locale". E' quanto prevede la bozza del dl anti-Covid all'esame del Cdm. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma, 12 mar. (Adnkronos) - "Lee le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito del monitoraggio previsto dall'articolo 1, comma 16, del decreto-legge n. 33 del 2020, comunicanoaldellaildeieseguiti sulla popolazione. La cabina di regia di cui al decreto del Ministro della30 aprile 2020 ne verifica l'adeguatezza e la congruità dal punto di vista quantitativo in relazione al livello di circolazione del virus in sede locale". E' quanto prevede ladel dl anti-all'esame del Cdm.

