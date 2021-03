CORE | apre a Milano il club newyorkese

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 12 marzo 2021) Aprirà le sue porte a fine 2021 la seconda casa di CORE, l’esclusivo club newyorchese fondato da Jennie e Dangene Enterprise. Per due anni le due imprenditrici americane sono state due settimane al mese, ogni mese, in giro per Milano, cercando di catturarne l’essenza e i suoi riti. Hanno così capito che proprio la città meneghina poteva essere il posto giusto per replicare il loro CORE:, aperto nel 2005 a New York, tra la Quinta Strada e Park Avenue. Il suo nome ha un doppio significato: core in inglese significa essenza, ma in dialetto siciliano è cuore, come ha spiegato Jennie Enterprise, originaria proprio della Sicilia.