Cocktail, è il momento di quelli salutari e «low alcol» (Di venerdì 12 marzo 2021) In tempi di Covid c’è chi beve in modo patologico e chi invece riscopre il piacere di bere bene, e cioè anzitutto in modo consapevole: mentre gli ultimi dati dell’Istituto Superiore di Sanità dicono che le vendite di alcolici per consumo casalingo nell’ultimo anno sono aumentate del 200%, i bartender italiani - in completa controtendenza - raccontano che, quelle poche volte che si va al bar, si chiedono Cocktail salutari sempre più low alcol. In tanti li chiamano anche «mocktail» (da to mock, che vuol dire deridere, prendersi gioco), da tempo sono una delle tendenze della mixology, ma è in questo periodo pandemia che hanno definitamente conquistato i clienti a caccia di novità ricercate da provare. Lo dice anche l’Osservatorio Bar Wars, il blog nato dall'esperienza della MIXOLOGY Academy (accademia per bartender con ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 12 marzo 2021) In tempi di Covid c’è chi beve in modo patologico e chi invece riscopre il piacere di bere bene, e cioè anzitutto in modo consapevole: mentre gli ultimi dati dell’Istituto Superiore di Sanità dicono che le vendite diici per consumo casalingo nell’ultimo anno sono aumentate del 200%, i bartender italiani - in completa controtendenza - raccontano che, quelle poche volte che si va al bar, si chiedonosempre più low. In tanti li chiamano anche «mocktail» (da to mock, che vuol dire deridere, prendersi gioco), da tempo sono una delle tendenze della mixology, ma è in questo periodo pandemia che hanno definitamente conquistato i clienti a caccia di novità ricercate da provare. Lo dice anche l’Osservatorio Bar Wars, il blog nato dall'esperienza della MIXOLOGY Academy (accademia per bartender con ...

Advertising

francescoviv : @verdeocchio @antonellatonon1 @neap_psycho @mammatuv @usato_di_sicuro Scusa Gian, prima delle premiazioni ci sarà u… - wheezayne : In questo momento mi trovo in spiaggia con un cocktail in mano, musica in sottofondo al bar, i bambini urlano gioca… - Talkin_Hawkin : @stefania_mileto @CanciAbo E' il momento giusto invece. Lockdown + vaccinazioni è il cocktail perfetto. Hai visto c… -

Ultime Notizie dalla rete : Cocktail momento Uno scrigno sulla Rive Gauche "Ognuna delle cose presenti nelle stanze mi ricorda un luogo, una persona, un momento della storia ... e nell'appartamento ce n'e uno nel quale viene mixato anche un cocktail di sua invenzione, il"...

"Cherry - Innocenza perduta": il nuovo film con Tom Holland che tutti dovremmo vedere Arriva un momento nella carriera di un artista pop di dimostrare di poter essere di nicchia, di avere le carte ...ai critici il benestare che ha sempre bramato tra un tappeto rosso e un cocktail party. ...

È il momento dei cocktail «low alcol» GQ Italia Cocktail, è il momento di quelli salutari e «low alcol» Drink moderatamente alcolici (o a gradazione zero), al sapore di frutta, ortaggi e con il tè. Ecco perché piacciono, e due ricette da provare ...

Denuncia di violenza con un cocktail. Un progetto coordinato da una riminese trasformare la capillare rete dei locali italiani in un vero e proprio sistema in cui trovino spazio prevenzione e contenimento della violenza sulle donne ...

"Ognuna delle cose presenti nelle stanze mi ricorda un luogo, una persona, undella storia ... e nell'appartamento ce n'e uno nel quale viene mixato anche undi sua invenzione, il"...Arriva unnella carriera di un artista pop di dimostrare di poter essere di nicchia, di avere le carte ...ai critici il benestare che ha sempre bramato tra un tappeto rosso e unparty. ...Drink moderatamente alcolici (o a gradazione zero), al sapore di frutta, ortaggi e con il tè. Ecco perché piacciono, e due ricette da provare ...trasformare la capillare rete dei locali italiani in un vero e proprio sistema in cui trovino spazio prevenzione e contenimento della violenza sulle donne ...