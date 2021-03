Benevento-Fiorentina, Inzaghi: “Vicini ad un traguardo importante” (Di venerdì 12 marzo 2021) “La squadra si è preparata al meglio, sappiamo che siamo vicino a un traguardo molto importante e ce la metteremo tutta. Spero che, al di là del risultato, domani la squadra faccia una grande gara. Sono partite importanti e questi ragazzi non hanno mai deluso“. Queste le dichiarazioni di Filippo Inzaghi alla vigilia dello scontro salvezza tra il Benevento e la Fiorentina, in programma domani allo stadio Ciro Vigorito alle ore 18. E sulla formazione: “In difesa Tuia ha recuperato, la squadra sta bene. Purtroppo ci mancano i due terzini titolari, ma non ci sono problemi perché la squadra ha lavorato molto bene in settimana. La sfida di La Spezia ci ha dato grande coraggio, punteremo a fare un’altra grande partita. A centrocampo Schiattarella e Viola possono giocare insieme. Sono molto importanti per noi ... Leggi su sportface (Di venerdì 12 marzo 2021) “La squadra si è preparata al meglio, sappiamo che siamo vicino a unmoltoe ce la metteremo tutta. Spero che, al di là del risultato, domani la squadra faccia una grande gara. Sono partite importanti e questi ragazzi non hanno mai deluso“. Queste le dichiarazioni di Filippoalla vigilia dello scontro salvezza tra ile la, in programma domani allo stadio Ciro Vigorito alle ore 18. E sulla formazione: “In difesa Tuia ha recuperato, la squadra sta bene. Purtroppo ci mancano i due terzini titolari, ma non ci sono problemi perché la squadra ha lavorato molto bene in settimana. La sfida di La Spezia ci ha dato grande coraggio, punteremo a fare un’altra grande partita. A centrocampo Schiattarella e Viola possono giocare insieme. Sono molto importanti per noi ...

