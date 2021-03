Alessandro Canino, che fine ha fatto il cantante di ‘Brutta’ (Di venerdì 12 marzo 2021) Torna in televisione ospite di Pomeriggio 5 una meteora della musica: . (screenshot video)Aveva solo 19 anni Alessandro Canino quando nel lontano 1992 venne selezionato dall’allora direttore artistico e presentatore Pippo Baudo, come concorrente nella sezione Novità del Festival di Sanremo. Sul palco del teatro Ariston portò un brano che ha fatto la storia, ovvero Brutta. Il brano non vinse, arrivando soltanto sesto. Leggi anche –> Karima, che fine aveva fatto la cantante italo – algerina Ma è probabilmente una delle canzoni che maggiormente ricordiamo di quelle edizioni del Festival di inizio anni Novanta, un brano che portò molta fortuna al cantante, che oggi ritorna in televisione ospite di Pomeriggio 5. Quel brano gli permise di vincere il ... Leggi su ck12 (Di venerdì 12 marzo 2021) Torna in televisione ospite di Pomeriggio 5 una meteora della musica: . (screenshot video)Aveva solo 19 anniquando nel lontano 1992 venne selezionato dall’allora direttore artistico e presentatore Pippo Baudo, come concorrente nella sezione Novità del Festival di Sanremo. Sul palco del teatro Ariston portò un brano che hala storia, ovvero Brutta. Il brano non vinse, arrivando soltanto sesto. Leggi anche –> Karima, cheavevalaitalo – algerina Ma è probabilmente una delle canzoni che maggiormente ricordiamo di quelle edizioni del Festival di inizio anni Novanta, un brano che portò molta fortuna al, che oggi ritorna in televisione ospite di Pomeriggio 5. Quel brano gli permise di vincere il ...

Advertising

Andrea39526816 : RT @pomeriggio5: L'applauso della nostra @carmelitadurso è per tutti voi che ci seguite da 14 anni! ?? Il venerdì a #Pomeriggio5 significa… - carmelita_durso : L'applauso della nostra @carmelitadurso è per tutti voi che ci seguite da 14 anni! ?? Il venerdì a #Pomeriggio5 sig… - Ilvolomatto1 : RT @pomeriggio5: L'applauso della nostra @carmelitadurso è per tutti voi che ci seguite da 14 anni! ?? Il venerdì a #Pomeriggio5 significa… - ITERESI1 : RT @pomeriggio5: L'applauso della nostra @carmelitadurso è per tutti voi che ci seguite da 14 anni! ?? Il venerdì a #Pomeriggio5 significa… - FireworkCaos_ : RT @pomeriggio5: L'applauso della nostra @carmelitadurso è per tutti voi che ci seguite da 14 anni! ?? Il venerdì a #Pomeriggio5 significa… -