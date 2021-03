Xbox One dice addio all'era TV. OneGuide verrà rimosso allontanando definitivamente gli anni bui di Don Mattrick (Di giovedì 11 marzo 2021) Nel mese di maggio Microsoft rimuoverà la funzione OneGuide su Xbox One. Originariamente introdotto come parte delle ampie ambizioni di Microsoft per rendere la console utilizzabile non solo per giocare, OneGuide TV su Xbox One è stata progettata per sovrapporsi al decoder via cavo e fornire un modo migliore per accedere ai contenuti. "Sulla base dell'utilizzo e del feedback dei clienti, stiamo costantemente evolvendo l'esperienza Xbox", afferma Jonathan Hildebrandt, program manager per il gruppo Xbox Experiences di Microsoft. "A tal fine, a partire da maggio OneGuide su Xbox One non sarà più disponibile". Gli utenti di OneGuide saranno comunque in grado di accedere alla funzionalità pass-through HDMI su Xbox One per ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 11 marzo 2021) Nel mese di maggio Microsoft rimuoverà la funzionesuOne. Originariamente introdotto come parte delle ampie ambizioni di Microsoft per rendere la console utilizzabile non solo per giocare,TV suOne è stata progettata per sovrapporsi al decoder via cavo e fornire un modo migliore per accedere ai contenuti. "Sulla base dell'utilizzo e del feedback dei clienti, stiamo costantemente evolvendo l'esperienza", afferma Jonathan Hildebrandt, program manager per il gruppoExperiences di Microsoft. "A tal fine, a partire da maggiosuOne non sarà più disponibile". Gli utenti disaranno comunque in grado di accedere alla funzionalità pass-through HDMI suOne per ...

