(Di giovedì 11 marzo 2021) Washington ha due fenomeni, ma Memphis è più squadra. I Grizzlies vincono la prima partita Nba giocata post All Star Game 2021, imponendosi in casa sui127 - 112. I ragazzi di Coach Jenkins ...

Advertising

Gazzetta_NBA : #Nba Wizards, falsa partenza. Il ruggito di #Valanciunas fa troppa paura -

Ultime Notizie dalla rete : Wizards falsa

La Gazzetta dello Sport

29 punti, 20 rimbalzi (entrambi massimi stagionali per lui) e 4 stoppate sono la fotografia dello strapotere fisico imbarazzante per i lunghi: sembra una versione coi trampoli di Rambo…...29 punti, 20 rimbalzi (entrambi massimi stagionali per lui) e 4 stoppate sono la fotografia dello strapotere fisico imbarazzante per i lunghi: sembra una versione coi trampoli di Rambo…...Corrono le prime tre della Eastern Conference, con le dirette inseguitrici Brooklyn e Milwaukee a rispondere al successo della capolista Philadelphia, mentre il turno di regular season Nba andato in s ...