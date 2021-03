WhatsApp, chiamate e videochiamate sbarcano finalmente sulla versione desktop (Di giovedì 11 marzo 2021) Una delle novità più attese dagli utenti di WhatsApp è finalmente disponibile. A partire da oggi, gli utenti PC e Mac che utilizzano l’applicazione desktop del famosissimo servizio di messaggistica di Facebook potranno effettuare chiamate e videochiamate dal proprio computer. La funzione è gradualmente in rilascio per tutti gli utenti Mac che hanno installato come minimo la versione 10.13 di macOS e per gli utenti PC che stanno utilizzando Windows 10 versione 1903 o successiva. Tra i requisiti che WhatsApp necessità per il funzionamento di chiamate e videochiamate troviamo: Una connessione a internet attiva Un dispositivo di ingresso e uno di uscita per l’audio delle chiamate (un paio di cuffie con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) Una delle novità più attese dagli utenti didisponibile. A partire da oggi, gli utenti PC e Mac che utilizzano l’applicazionedel famosissimo servizio di messaggistica di Facebook potranno effettuaree videodal proprio computer. La funzione è gradualmente in rilascio per tutti gli utenti Mac che hanno installato come minimo la10.13 di macOS e per gli utenti PC che stanno utilizzando Windows 101903 o successiva. Tra i requisiti chenecessità per il funzionamento die videotroviamo: Una connessione a internet attiva Un dispositivo di ingresso e uno di uscita per l’audio delle(un paio di cuffie con ...

