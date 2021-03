Veneto, Zaia: “Chiusure sono una violenza alla libertà, servono ristori” (Di giovedì 11 marzo 2021) Il governatore del Veneto, Luca Zaia, è intervenuto alla trasmissione “Dritto e rovescio” su Retequattro commentando in maniera piuttosto aspra le probabili nuove restrizioni in arrivo nelle prossime ore dopo il Consiglio dei ministri di domani. “Nessuno fa i salti di gioia per le Chiusure, siamo angosciati dalla situazione epidemiologica. Chiudere è una violenza contro le libertà personali, imprenditoriali ed economiche e proprio per questo devono essere in qualche modo attutite dai ristori che devono rappresentare un indennizzo importante.” SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 11 marzo 2021) Il governatore del, Luca, è intervenutotrasmissione “Dritto e rovescio” su Retequattro commentando in maniera piuttosto aspra le probabili nuove restrizioni in arrivo nelle prossime ore dopo il Consiglio dei ministri di domani. “Nessuno fa i salti di gioia per le, siamo angosciati dsituazione epidemiologica. Chiudere è unacontro lepersonali, imprenditoriali ed economiche e proprio per questo devono essere in qualche modo attutite daiche devono rappresentare un indennizzo importante.” SportFace.

