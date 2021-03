Vaccini, la Germania non interrompe l'utilizzo di AstraZeneca (Di venerdì 12 marzo 2021) La Germania ha deciso di non interrompe la somministrazione del vaccino AstraZeneca. Lo ha reso noto il Paul Ehrlich Institut, sottolineando che finora non vi è alcun indizio che vi sia un ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 12 marzo 2021) Laha deciso di nonla somministrazione del vaccino. Lo ha reso noto il Paul Ehrlich Institut, sottolineando che finora non vi è alcun indizio che vi sia un ...

