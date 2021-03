Tratta ferroviaria Benevento – Napoli | novità positive dal vertice

(Di giovedì 11 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti-Spiragli nella vicenda dei pesanti disservizi del trasporto pubblico perattraverso la Valle Caudina. Sebbene all’incontro non abbia partecipato il presidente dell’Eav Umberto De Gregorio, ma solo suoi funzionari, per i lavoratori pendolari che tutti i giorni si servono della Valle Caudina molti dei disagi da loro lamentati verranno superati, o almeno si spera. Nel corso dell’incontro che si è svolto a Palazzo Mosti, promosso dal Sindaco Clemente Mastella a cui hanno preso parte i rappresentanti dei pendolari della Valle Caudina, l’EAV, l’ente che gestisce la– Cancello –e l’assessore Luigi Ambrosone, si è appreso che, come assicura il gestore del servizio sostitutivo su gomma, in un’ora e trenta minuti ...

