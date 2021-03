Test Bahrain 2021: i programmi dei team e i piloti al volante (Di giovedì 11 marzo 2021) Formula 1 ai blocchi di partenza, in un avvio di stagione slittato oltre i piani iniziali e i Test invernali in Bahrain a precedere di due settimane l'inizio del mondiale a Sakhir. Line - up dei ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di giovedì 11 marzo 2021) Formula 1 ai blocchi di partenza, in un avvio di stagione slittato oltre i piani iniziali e iinvernali ina precedere di due settimane l'inizio del mondiale a Sakhir. Line - up dei ...

Advertising

SkySportF1 : L'ultima monoposto del 2021 a essere svelata ma anche la più attesa: giù i veli dalla SF21, la nuova macchina di Le… - SkySportF1 : ?? Domani si comincia ?? Tutti gli orari e come seguire gli #F1Testing su @SkySport: e saremo anche in diretta su Fac… - fmilit161 : RT @SkySportF1: L'ultima monoposto del 2021 a essere svelata ma anche la più attesa: giù i veli dalla SF21, la nuova macchina di Leclerc e… - Ruda97_Official : Tutto ciò che c'è da sapere sui #F1Testing che partiranno domani. Le line-up, gli orari e dove poterli seguire in s… - SFCcostavesuvio : - Ferrari SF21: svelata la nuova Monoposto 2021. - In Bahrain previsti il 12-13 e 14 Marzo 2020 i Test Precampionat… -