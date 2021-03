Sputnik e Putin, Edward Lucas spiega la (vera) posta in gioco (Di giovedì 11 marzo 2021) “Alla fine della storia, l’Occidente avrà la meglio. Ma prima che arrivi la fine i danni possono essere irreparabili”. Edward Lucas, vicepresidente del Cepa (Center for European policy analysis), già firma del Times e dell’Economist, lancia un monito sulla vicenda del vaccino russo anti Covid-19 Sputnik V: Ue e Stati Uniti “devono agire presto”. Per fare cosa? Arrestare una crisi di fiducia che può diventare irreparabile. Chi in questo momento ripone le sue speranze a Bruxelles o a Washington DC si sente uno sciocco. Solo ieri il primo ministro della Macedonia del Nord, di fronte all’assenza di vaccini occidentali, ha ordinato un carico di vaccini russi dalla Serbia. Quindi? Quindi una risposta lenta alla crisi pandemica da parte delle democrazie occidentali non solo mina le alleanze ma si trasforma in un assist ... Leggi su formiche (Di giovedì 11 marzo 2021) “Alla fine della storia, l’Occidente avrà la meglio. Ma prima che arrivi la fine i danni possono essere irreparabili”., vicepresidente del Cepa (Center for European policy analysis), già firma del Times e dell’Economist, lancia un monito sulla vicenda del vaccino russo anti Covid-19V: Ue e Stati Uniti “devono agire presto”. Per fare cosa? Arrestare una crisi di fiducia che può diventare irreparabile. Chi in questo momento ripone le sue speranze a Bruxelles o a Washington DC si sente uno sciocco. Solo ieri il primo ministro della Macedonia del Nord, di fronte all’assenza di vaccini occidentali, ha ordinato un carico di vaccini russi dalla Serbia. Quindi? Quindi una rislenta alla crisi pandemica da parte delle democrazie occidentali non solo mina le alleanze ma si trasforma in un assist ...

