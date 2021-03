Sondaggi, balzo M5s al 17,2 per cento (+3,2) mentre il Pd perde quasi due punti. In calo anche il Carroccio (Di giovedì 11 marzo 2021) balzo dei 5 stelle (+3,2%) che in una settimana raggiungono i dem in calo di ben 1,8 punti percentuali. E’ quanto rilevato dal Sondaggio Emg per la trasmissione Agorà su Rai3. Il M5s è passato dal 14% di una settimana fa al 17,2 per cento dei consensi, mentre i dem sono scesi dal 19,3 per cento al 17,5. La tendenza è quella confermata anche da altri Sondaggi degli ultimi giorni: il Movimento 5 stelle beneficia dell’arrivo di Giuseppe Conte alla guida e del progetto di rigenerazione, mentre il Partito democratico paga la fase di stallo tra dimissioni del segretario Nicola Zingaretti e corsa per il suo successore. In calo anche il Carroccio che perde un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021)dei 5 stelle (+3,2%) che in una settimana raggiungono i dem indi ben 1,8percentuali. E’ quanto rilevato dalo Emg per la trasmissione Agorà su Rai3. Il M5s è passato dal 14% di una settimana fa al 17,2 perdei consensi,i dem sono scesi dal 19,3 peral 17,5. La tendenza è quella confermatada altridegli ultimi giorni: il Movimento 5 stelle beneficia dell’arrivo di Giuseppe Conte alla guida e del progetto di rigenerazione,il Partito democratico paga la fase di stallo tra dimissioni del segretario Nicola Zingaretti e corsa per il suo successore. Inilcheun ...

