Rosalinda Cannavò confessa di essere stata denunciata da un ex gieffino: “Mi ha querelata” (VIDEO) (Di giovedì 11 marzo 2021) Rosalinda Cannavò e l’outing a Massimiliano Morra Nella sua lunga esperienza all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 Rosalinda Cannavò ne ha raccontate di bugie. A partire dai fidanzamenti con Gabriel Garko e Massimiliano Morra, ma anche per aver fatto outing a quest’ultimo. La 28enne messinese appena uscita dal loft più spiato d’Italia ha confermato ancora una volta la sua tesi. Ovvero secondo la quale l’attore napoletano tempo fa le avrebbe confidato di essere gay. In quell’occasione il diretto interessato è sbottato nello studio di Cinecittà e sul suo profilo Instagram ha minacciato querele. Morra ha mantenuto la promessa e la denuncia è stata fatta. A confermarlo è stata Adua Del Vesco durante la sua ultima ospitata a confermato a Live Non è la ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 11 marzo 2021)e l’outing a Massimiliano Morra Nella sua lunga esperienza all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5ne ha raccontate di bugie. A partire dai fidanzamenti con Gabriel Garko e Massimiliano Morra, ma anche per aver fatto outing a quest’ultimo. La 28enne messinese appena uscita dal loft più spiato d’Italia ha confermato ancora una volta la sua tesi. Ovvero secondo la quale l’attore napoletano tempo fa le avrebbe confidato digay. In quell’occasione il diretto interessato è sbottato nello studio di Cinecittà e sul suo profilo Instagram ha minacciato querele. Morra ha mantenuto la promessa e la denuncia èfatta. A confermarlo èAdua Del Vesco durante la sua ultima ospitata a confermato a Live Non è la ...

